Петербургские власти могут закрыть рестораны и запретить новогодние елки

Администрация Петербурга рассматривает возможность введения очередных антиковидных мер. На этот раз под ограничения могут попасть рестораны и новогодние елки.
Как сообщает АБН, в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом петербургские власти подняли на обсуждение вопрос о возможности закрытия заведений общественного питания на время новогодних праздников. Предполагается, что общепит будет работать только на вынос — в помещения посетители зайти не смогут.
Работу ресторанов могут запретить с 30 декабря. Есть вероятность, что рестораны возобновят работу только после окончания новогодних каникул.
Кроме того, в Смольном обсуждают запрет на проведение культурных и массовых мероприятий с участием несовершеннолетних. Это значит, что в этом году дети могут остаться без новогодних елок и утренников.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения.