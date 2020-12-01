В Колпино иномарка влетела в остановку

Иномарка угодила в остановку в Колпино. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка угодила в остановку в Колпино. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 1 декабря, в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля марки BMW. Иномарка влетела в остановку на Оборонной улице в Колпино.

По словам очевидцев, людей на остановке не было. К счастью, никто не пострадал.

Судя по опубликованным в Сети снимкам иномарка повредила остановочный павильон. На место происшествия прибыли спасатели.

«В городе Колпино на Оборонной улице БМВ сломал остановку. Хорошо, что людей на остановке не было. Конструкцию жалко. Водитель цел», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло серьезно ДТП, в которое попали несколько машин. Очевидцы сообщают об одном трупе.