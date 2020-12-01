Петербургский бизнесмен пойдет под суд за хищение 2 млн рублей при реконструкции Большого драматического театра

Петербургский бизнесмен пойдет под суд за хищение 2 млн рублей при реконструкции Большого драматического театра
Большой драматический театр в Петербурге. Фото: google.maps

Петербургские следственные органы завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при реконструкции Большого драматического театра имени Товстоногова.

Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, обвиняют бывшего гендиректора ЗАО «Театрально-декорационные мастерские».

Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 по 2014 год между государством и организацией обвиняемого был заключен контракт на реконструкцию и реставрацию театра. Обвиняемый же, зная, что работы не выполнены в полном объеме, подписал акт о приемке выполненных работ.

После этого он предоставил государственному заказчику недостоверные сведения об исполнении работ. В результате предприниматель незаконно получил более 2 млрд рублей.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская полиция провела серию обысков во Всеволожском районе области.

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