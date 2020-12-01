В Германии водитель совершил наезд на пешеходов

В Германии задержали водителя, который совершил наезд на пешеходов.

Полиция немецкого Трира подтвердила эту информацию.

«Мы задержали человека, машина обнаружена. Два человека, по первоначальным данным, погибли. Пожалуйста, избегайте поездок в центр», — говорится в сообщении в Twitter.

По предварительной информации, пострадали 15 человек, двое погибли. Подробности произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области в среду, 19 августа, около трех часов дня произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Инцидент случился на территории предприятия, расположенного в поселке Гаврилово.