Суд Петербурга отправил под домашний арест обвиняемого в оправдании терроризма активиста

По решению суда, он будет находиться под домашним арестом до 6 декабря. Фото: pixabay.com

По решению суда, он будет находиться под домашним арестом до 6 декабря. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургский городской суд отправил под домашний арест обвиняемого в оправдании терроризма активиста Александра Меркулова.

Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ ( Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщили в объединенной пресс-службу городских судов.

По решению суда, он будет находиться под домашним арестом до 6 декабря.

Из материалов уголовного дела следует, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый под псевдонимом публиковал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, оправдывающие и поощряющие акт терроризма в Архангельске, который был совершен осенью 2018 года.

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