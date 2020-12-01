Суд Петербурга отправил под домашний арест обвиняемого в оправдании терроризма активиста

Суд Петербурга отправил под домашний арест обвиняемого в оправдании терроризма активиста
По решению суда, он будет находиться под домашним арестом до 6 декабря. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургский городской суд отправил под домашний арест обвиняемого в оправдании терроризма активиста Александра Меркулова.

Он обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ ( Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), сообщили в объединенной пресс-службу городских судов.

По решению суда, он будет находиться под домашним арестом до 6 декабря.

Из материалов уголовного дела следует, что с ноября 2018 года по октябрь 2019 года обвиняемый под псевдонимом публиковал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, оправдывающие и поощряющие акт терроризма в Архангельске, который был совершен осенью 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитриеву лишили свободы на два года условно с испытательным сроком. Замоскворецкий суд Москвы признал виновной Елену Дмитриеву в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком на два года.

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