В результате пожара на улице Громова погиб мужчина

Пожар унес жизнь одного человека. Фото: Pixabay

Пожар унес жизнь одного человека. Фото: Pixabay

Во вторник, 1 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в семиэтажном жилом доме.

Сообщение о возгорании поступило в 16:19. Горела трёхкомнатная квартира площадью порядка 50 кв. метров в доме № 12 на Громова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Эвакуировали около 20 человек. В результате пожара погиб 50-летний мужчина.

Справиться с огнем удалось к 16:59 пожар был потушен. В его ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.