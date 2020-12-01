В результате пожара на улице Громова погиб мужчина

Во вторник, 1 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в семиэтажном жилом доме.
Сообщение о возгорании поступило в 16:19. Горела трёхкомнатная квартира площадью порядка 50 кв. метров в доме № 12 на Громова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Эвакуировали около 20 человек. В результате пожара погиб 50-летний мужчина.
Справиться с огнем удалось к 16:59 пожар был потушен. В его ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.