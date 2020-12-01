В Петербурге выпустили на волю двух редких сов

В Северной столице в первый день, на территории «Парка Сергиевка» выпустили на волю двух редких сов.

Птицы были найдены с многочисленными травмами, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. После длительного курса лечения их решили выпустить на волю.

Пернатых выпустили в родную среду обитания в честь победителей соревнований Кубка Петербурга по спортивной орнитологии среди школьников.

«Очень важно, что мы видим живой интерес участников к окружающему нас миру», — отметил вице-губернатор Владимир Кириллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что японские исследователи выяснили, что разные виды пернатых могут понимать «язык» друг друга и реагировать на «речь» собеседника. В качестве эксперимента ученые Киотского университета включали птицам-московкам звуки, издаваемые восточными синицами при приближающейся опасности.