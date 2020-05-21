Ученые выяснили, что птицы разных видов могут понимать «речь» друг друга

Ученые выяснили, что птицы разных видов могут понимать &#171;речь&#187; друг друга
Примеры межвидовой коммуникации встречаются и среди других представителей животного мира. Фото: pixabay.com

Японские исследователи выяснили, что разные виды пернатых могут понимать «язык» друг друга и реагировать на «речь» собеседника.

В качестве эксперимента ученые Киотского университета включали птицам-московкам звуки, издаваемые восточными синицами при приближающейся опасности. В качестве хищника выступала палка, её в необходимый момент поднимали к дереву, на котором сидела птица, передает издание Current Bioilogy.

Выяснилось, что 10 из 13 московок среагировали на предупреждение «товарищей», в то время как на другие звуки, не предвещающие беды, не обращали внимания. Хотя биологам удалось доказать наличие межвидовой коммуникации в птичьем мире, каким образом это происходит, по-прежнему остается неясным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые доказали причастность человечества к глобальному потеплению.

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