В Германии при наезде автомобиля погибли четыре человека

В Германии при наезде автомобиля погибли четыре человека
Проводится проверка.Фото: pixabay

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире погибли четыре человека, среди погибших есть ребенок. Об этом сообщает телеканал N24.

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Инцидент произошел 1 декабря. Водитель в Трире совершил наезд на пешеходов. Сейчас он задержан. Им оказался 51-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области в среду, 19 августа, около трех часов дня произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход.

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Германия пешеходы происшествия


 

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В Германии при наезде автомобиля погибли четыре человека