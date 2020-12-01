В Германии при наезде автомобиля погибли четыре человека

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире погибли четыре человека, среди погибших есть ребенок. Об этом сообщает телеканал N24.

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Инцидент произошел 1 декабря. Водитель в Трире совершил наезд на пешеходов. Сейчас он задержан. Им оказался 51-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Ленинградской области в среду, 19 августа, около трех часов дня произошло дорожное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход.