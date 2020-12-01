«Колумбарий надежд» в Шушарах восстановили и снова закрасили

На месте закрашенной инсталляции «Колумбарий шушарских надежд» на Старорусском проспекте в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга появилась новая надпись. Однако вскоре ее тоже закрасили.

Об этом сообщается в группе социальной сети «ВКонтакте» «Шумные Шушары».

«Примечательно, что всё это время данные конструкции представляют из себя в чистом виде несанкционированную свалку строительных отходов, вывозить которые почему-то никто не торопится. Лишний раз подтверждение абсолютно наплевательского отношения и бездействия городских властей», — рассказали местные жители.

Жители Шушар предположили, что чиновники подарили возможность жителям Шушар заниматься наскальной живописью и реализовывать свои таланты.

Напомним, активисты создали Шушарский колумбарий надежд. Он появился на Старорусском проспекте у дома номер 6. Таким образом местные жители похоронили обещания властей. Они рассказали, что долгие годы слышат обещания чиновников, но не видят, чтобы жизнь менялась к лучшему.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Шушар жалуются на срывы сроков от застройщиков, на отсутствие поликлиники, общественного транспорта, на небезопасность района и отсутствие благоустроенных зеленых зон.