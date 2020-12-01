На Композиторов массовое ДТП: образовалась пробка

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты советуют объезжать место инцидента, чтобы не застрять вместе с остальными.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 1 декабря, не обошлось без жесткой аварии. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На улице Композиторов столкнулись сразу пять автомобилей, один из них принадлежит каршерингу «Делимобиль». Как именно произошло столкновение – не уточняется. Известно лишь, что в результате образовалась пробка.

На место выехали сотрудники спецслужб. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии при наезде автомобиля погибли четыре человека. Водитель в Трире совершил наезд на пешеходов. Сейчас он задержан. Им оказался 51-летний мужчина.