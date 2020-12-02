Гендиректор «Спартака» хочет уйти со своего поста

Гавизов близок к решению расторгнуть контракт с московским клубом.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Гавизов может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщает Championat.com.

Причиной для ухода может стать недовольство Гавизова рядом решений московского клуба. Так, ему не понравилось, что спортивным директором стал Дмитрий Попов. Он считает, что таким образом руководство клуба выказало ему свое недоверие.

«Спартак» и Гавизов не смогли найти компромисс. Ожидается, что гендиректор получит три миллиона евро в качестве неустойки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гол Александра Кокорина приблизил «Спартак» к «Зениту» в турнирной таблице. Матч между двумя командами прошел в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. На данный момент первую и вторую строчку занимают «Зенит» и «ЦСКА», в активе которых 32 очка.