В штабе Трампа уверены, что минюст США не расследовал нарушения на выборах

В штабе Трампа уверены, что минюст США не расследовал нарушения на выборах
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

В избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа раскритиковали главу Минюста и генерального прокурора США Уильяма Барра.

«При всем уважении к генеральному прокурору никакого подобия расследования министерства не было. Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены, — говорится сообщении.

В штабе добавили, что располагают показаниями свидетелей преступлений, данные под присягой.

«Министерство не взяло ни у кого показаний. Ведомство также не проверило машины для голосования», — добавили там.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы выборы в сша дональд трамп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые: шоколад помогает побороть коронавирус
Гендиректор «Спартака» хочет уйти со своего поста
В штабе Трампа уверены, что минюст США не расследовал нарушения на выборах
В Пулково 2 декабря нет отмененных и задержанных рейсов
На Нахимова прорвало трубу: из-под земли бьет высоченный фонтан
Мишустин прокомментировал скандал из-за концерта Басты в Петербурге
В районе Москвы ввели карантин по бешенству
«Зенит» может выкупить Чистякова за 3,5 млн евро