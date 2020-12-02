В штабе Трампа уверены, что минюст США не расследовал нарушения на выборах

В избирательном штабе действующего президента США Дональда Трампа раскритиковали главу Минюста и генерального прокурора США Уильяма Барра.

«При всем уважении к генеральному прокурору никакого подобия расследования министерства не было. Мы собрали достаточно доказательств незаконного голосования как минимум в шести штатах, которые не были рассмотрены, — говорится сообщении.

В штабе добавили, что располагают показаниями свидетелей преступлений, данные под присягой.

«Министерство не взяло ни у кого показаний. Ведомство также не проверило машины для голосования», — добавили там.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.