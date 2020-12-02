12 спасателей тушили горящий дом в поселке Гаврилово

12 спасателей тушили горящий дом в поселке Гаврилово
Спасатели потушили огонь. Фото: pixabay

Поздним вечером 1 декабря в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

В поселке Гаврилово на Железнодорожной улице загорелась одноэтажная постройка. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 20:12.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 21:26.

Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.

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