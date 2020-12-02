В деревне Шеменичи ночью горел частный дом

В ночь на 2 декабря в Подпорожском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Шеменичи загорелся частный дом.
Огонь распространился на 108 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в 01:55 мск.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 02:56 мск.
Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются, проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.