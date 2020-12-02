Ученые обнаружили сходство между людьми и пчёлами

Ученые США обнаружили сходство в общественной жизни людей и медоносных пчел.

Исследователи пришли к выводу, что медоносные пчёлы и люди имеют однотипные способы социального взаимодействия, сообщает PlanetToday.

Выяснилось, что мозг человека работает по такому же принципу, как и у пчёл. Ученые изучили поведение пчел и обнаружили альфа-волны. Они выяснили, что пчёлы могут обладать такими когнитивными функциями, как память и внимание. Кроме того, медоносные пчелы имеют индивидуальные различия, что тоже делает их похожими на людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось о том, что аргентинские ученые установили, что пчел можно дрессировать — это открытие позволит использовать насекомых для повышения сбора урожая. Специалистам в рамках экспериментам удалось научить пчел опылять исключительно подсолнухи.