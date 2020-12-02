В поселке Ефимовский загорелось нежилое здание

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Baltphoto

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Baltphoto

В ночь на 2 декабря в Бокситогорском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелось нежилое здание.

Жители улицы Гагарина в поселке Ефимовский сообщили о пожаре в 3:30.

Нежилое здание горело на площади 84 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось к 5:43, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информации о пожаре не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за взрыва газа во Всеволожске пострадал ребенок и еще 40 человек эвакуированы из дома. Происшествием уже заинтересовался следственный комитет.