На остановке в Колпино мужчину ограбил собутыльник

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, который на автобусной остановке ограбил местного жителя.

Инцидент произошел 1 декабря.В полицию обратился безработный житель Колпино и рассказал о том, что на автобусной остановке случайный знакомый по имени Сергей, с которым он распивал алкоголь, применив физическую силу и отобрал у него рюкзак с 5 тысячами руб., мобильным телефоном и очками.

Ущерб оценивается в 10 600 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил ее сумочку, в которой находились паспорт, банковская карта, мобильный телефон и 800 рублей.