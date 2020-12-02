В Петербурге пенсионерка перевела сотруднику банка» более 3,5 млн рублей

В Петербурге пенсионерка стала жертвой мошенников, которые выманили у нее более 3,5 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пожилая женщина и рассказала о том, что позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщили, что денежные средства на карте пенсионерки под угрозой. Далее злоумышленник убедил пенсионерку перевести деньги на «безопасный» счет. Женщина так и поступила, она перевела 443 тыс. рублей.

В следующий раз, действуя по такой же схеме мошенник добился того, чтобы пенсионерка перевела 1,372 млн рублей.

После этого пенсионерка еще дважды перевела мошенникам по 875 тыс. рублей. Она даже оформила займ на квартиру на 2 млн рублей, чтобы у нее были деньги для перевода. Общая сумма составила 3,565 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 83-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 14:00 до 15:00 неизвестный похитил у нее из сумки кошелек, в котором находились 15 тыс. рублей и банковские карты.