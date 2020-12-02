Метро пока подождет: Петербург и Кудрово свяжут электричкой

В середине следующего года из Петербурга в Кудрово запустят электричку. Отодвинет ли это строительство станции метро в Ленобласти, — вопрос. Власти региона утверждали, что намерены настаивать на подземке. Петербург же уже был готов заменить метро другим транспортом.

О запуске электрички накануне сообщало областное правительство. Электричка может быть пущена по маршруту Кудрово – «Ладожская» — Волковская» и обратно. Проект хотят реализовать к середине следующего года. Места для строительства трех платформ уже выбрали.

Пока власти прорабатывают возможность запустить девять пар поездов в сутки. Время в пути составит около 20 минут, а стоимость будет сравнима с билетом на автобус.

Отметим, что в ноябре этого года стало известно о том, что конкурс на проектировании станции метро в Кудрово завис в воздухе. В середине месяца из плана графика исчезло проектирование участка метро от «Улицы Дыбенко» до Кудрово. В обосновании отмены закупки уточнялось: возникли «обстоятельства, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно».

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры объяснили: дату конкурса определят, когда закончат с разработкой документов территориального планирования. В правительстве Ленобласти тогда также заявляли, что регион все еще намерен предоставить участок под строительство, но после разработки проекта планировки территории. При этом плановый срок подготовки документа – весна следующего года.

Повлияет ли запуск электричек на эти работу, — вопрос. О станции метро «Кудрово» говорят уже с 1980-х годов, работы уже останавливали из-за нехватки денег. В этот раз ожидалось, что конкурс на проектирование объявят до конца этого года. Сроки, судя по всему, переносят вновь.

Обсуждение проекта скоростного трамвая до Кудрово поставило планируемую стройку под угрозу. Тогда Ленобласть заявляла, что новый проект сомнительный и дорогой, а регион будет настаивать на метро.

Отметим, что жители Кудрово ждут станцию метро давно. Они даже предлагали попросить деньги на подземку у владельцев ИКЕИ.