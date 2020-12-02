На Белградской улице произошло ДТП. Есть пострадавшие

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
По словам очевидцев, авария произошла вечером 1 декабря. В результате столкновения машины разбросало в разные стороны.
Два человека пострадали, они получили травмы средней степени тяжести.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи. В 14-летняя девочка была госпитализирована.
В 19-ю больницу на Лиговском проспекте госпитализировали 14-летнюю девочку, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе попал 34-летний мужчина.
Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло серьезно ДТП, в которое попали несколько машин. Очевидцы сообщают об одном трупе.