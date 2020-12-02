«Закон о наливайках» в Петербурге прошел вторые чтения с поправками

"Закон о наливайках" могут принять до конца года. Фото: unsplash.com

"Закон о наливайках" могут принять до конца года. Фото: unsplash.com

В Петербурге депутаты Законодательного собрания во втором чтении обсудили закон «о наливайках», который ограничит продажу спиртного в многоквартирных жилых домах.

Вторые чтения в ЗакСе прошли в среду, 2 декабря. Законопроект ушел на подготовку к третьему чтению. Окончательно документ планируют принять до конца декабря.

Отметим, что «Закон о наливайках» получил широкое обсуждение. Он уже был принят депутатами в этом году. Он запретил торговлю алкоголем в разлив в многоквартирных домах. Под запрет попали заведения с залом обслуживания площадью менее 50 квадратных метров. Таким образом депутаты хотели покончить с рюмочными и незаконной торговлей алкоголем.

Вскоре после принятия закона всплыла и другая сторона: под угрозой закрытия оказались «авторские» бары, в которых реализуют крафтовые напитки.

В Смольном тогда также признали: решение в ЗакСе было принято поспешно.

Для изменения закона была создана рабочая группа. В результате пришли к новому решению: запретить заведения, площадь которых составляет меньше 20 квадратных метров. Для «хрущевок» постройки 1957-1970 годов или «панелек» 1970-1980 годов требования остались прежними.

Изменения в закон не коснулся новых жилых комплексов, поскольку они уже проектировались с коммерческими помещениями на первых этажах – к ним применят сниженные требования.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали тех, кто расклеивал плакаты с изображением депутата Дениса Четырбока. В ЗакСе считают, что они содержали недостоверную информацию.