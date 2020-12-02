В Ленобласти задержан мужчина, избивший свою сожительницу-пенсионерку

В полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение из больницы о том, что из квартиры в пос. Сиверский с различными травмами госпитализирована 69-летняя пенсионерка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по подозрению в избиении женщины в одной из квартир дома 37 по улице Военный городок задержан 59-летний безработный сожитель потерпевшей.

По предварительной информации, он избил свою сожительницу во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Сосновом Бору полиция задержала подозреваемого в убийстве 80-летней женщины. Им оказался ее 57-летний сын.