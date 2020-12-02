Петербуржцам грозит до 5 лет тюрьмы за кражу люксовых очков в Пулково

В петербургском аэропорту раскрыта кража люксовых очков. Двое горожан украли аксессуар с витрины магазина.

Преступный инцидент произошел в пассажирском терминале «Пулково». К сотрудникам транспортной полиции обратился продавец одного из магазинов, который заявил о хищении дорогостоящих очков с витрины.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых в краже. Ими оказались петербуржцы в возрасте 34 и 35 лет. Один из них уже был судим за разбойное нападение.

Выяснено, что мужчины, ожидая посадки на рейс до Сочи, зашли в магазин. Там одному из них приглянулись очки. Злоумышленник сорвал с брендового аксессуара «антикражную» магнитную ленту и передал их своему напарнику, после чего они скрылись.

Украденное изъяли. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить уборщицу аэропорта Пулково, которая работала без маски.