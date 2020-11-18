В Петербурге будут судить уборщицу аэропорта Пулково, которая работала без маски

В условиях пандемии коронавируса маска является необходимым атрибутом при нахождении в любом публичном месте. Фото: pixabay.com

В условиях пандемии коронавируса маска является необходимым атрибутом при нахождении в любом публичном месте. Фото: pixabay.com

В Северной столице суд определит наказание для сотрудницы службы уборки воздушных судов петербургского аэропорта. Женщина работала в салоне «Боинга» без защитной маски.

Колпинский районный суд рассмотрит дело, заведенное в отношении сотрудницы аэропорта Пулково, нарушившей законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Как выяснилось, 21 сентября обвиняемая, находясь в салоне Boeing 737-800 VP-BSA выполняла свою работу, не надев средства индивидуальной защиты, точнее — маску. Нарушительницу сфотографировали сотрудники Ространснадзора и передали сведения специалистам Роспотребнадзора. После этого дело дошло до суда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школу в Выборгском районе оштрафовали за отсутствие данных о прохождении медосмотров педагогами, а также за отсутствие результатов флюорографический обследований у детей.