Петербургскую школу оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие медосмотров

Школе придется заплатить за отсутствие сведений о прохождении медосмотров у учителей и учащихся. Фото: pixabay.com

Школе придется заплатить за отсутствие сведений о прохождении медосмотров у учителей и учащихся. Фото: pixabay.com

Выборгский районный суд постановил оштрафовать школу №487 на 100 тысяч рублей за нарушение требований санитарной безопасности.

Согласно отчету, опубликованному объединенной пресс-службой судов Петербурга в среду, 18 ноября, сотрудники образовательного учреждения не проходили обязательные ежегодные медосмотры, а у учеников отсутствовали сведения о флюорографических осмотрах.

Кроме того, школа нарушила предписания Роспотребнадзора, вовремя не обследовав учащихся и сотрудников, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией. В результате образовательному учреждению придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Казани пользовательницу мессенджера WhatsApp оштрафовали на тысячу рублей за использование нецензурной лексике в публичной переписке.