Россиянка получила штраф за матерное слово в WhatsАpр

Пользовательница мессенджера из Казани получила штраф в размере одной тысячи рублей за нецензурное выражение в общем чате.

Россиянка поделилась данной информацией с местным изданием «Казанский репортер». По словам женщины, ругательное слово она применила во время спора, который возник в общем чате. Более 20 человек обсуждали переход дома от управляющей компании в ТСЖ.

«В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру», – заявила женщина.

При этом оштрафованная утверждает, что обращение было в адрес мужчины, которого не было в чате.

Но суд уже вынес свое решение, которое женщине не понравилось. Ей придется выплатить 1000 рублей. Она не согласна с этим и планирует обжаловать наказание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге оштрафовали за неделю более 150 «безмасочников».