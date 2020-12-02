Аналитики: более четверти жителей СЗФО готовы пользоваться беспилотным такси

Согласно результатам опроса аналитиков сервиса «Авито Авто», 48% жителей Северо-Западного федерального округа положительно относятся к перспективе внедрения беспилотных технологий в общественном транспорте.

Негативно воспринимают роботизацию перевозок 27% жителей СЗФО, 20% остаются нейтральными. При этом 29% опрошенных готовы прямо сейчас совершить поездку на беспилотном такси. Аналогичное число респондентов готовы прокатиться на таком такси только при условии водителя, следящего за поездкой. 25% участников опроса согласны пойти на этот шаг лишь через несколько лет, когда будет подтверждена безопасность беспилотных технологий.

Влияет на варианты ответа и возраст респондентов: так, среди опрошенных в возрасте 18-24 лет только 4% категорически отказались передвигаться на беспилотном такси, тогда как среди жителей СЗФО старше 55 лет аналогичный ответ дали 25%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что месяц назад в Петербурге прошло тестирование беспилотного такси с модулем распознавания.