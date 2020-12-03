Какие предновогодние торжества проходят по всему миру

Начался период зимних праздников, предшествующих Новому году, который в России принято отмечать в ночь с 31 декабря на 1 января. Gazeta.SPb рассказывает о пяти традициях, о некоторых из которых вы, возможно, не слышали.

Дивали

В современной Индии Дивали принято считать праздником нового года. Даже несмотря на то, что в разных регионах страны он имеет разные толкования. Это также один из главных фестивалей, символизирующих победу добра над злом и объединяющих зарубежные индийские диаспоры.

Во время Дивали зажигают обрядовые светильники, дарят друг другу подарки, запускают фейерверки, получают благословение от родителей. Даты праздника определяются индуистским календарем. В 2020 году торжества начались 14 ноября. Обычно они длятся пять дней.

Ханука

У иудейской Хануки, которую еще называют Праздником восьми свечей или Праздником Огней и часто путают с еврейским Новым годом также нет фиксированной даты. В 2020 году Ханука начнется вечером 10 декабря и продлится до вечера 18 декабря.

Праздник очень древний и посвящен чуду, которое произошло при освящении Второго иудейского Храма во II веке до нашей эры. Тогда Иерусалим только освободился от греко-сирийских завоевателей. Святыня находилась в запустении, там стоял маленький кувшинчик ритуального елея, а масла в нем могло хватить максимум на сутки. Для приготовления нового было необходимо 8 дней. По преданию, менору — так называется храмовый светильник — все же решили зажечь и, о чудо, огонь горел все восемь дней, поэтому масло удалось изготовить. Мудрецы решили, что впредь в этот период будет произноситься благодарственная молитва, а каждую ночь — зажигаться светильники. Праздник назвали Ханукой, что означает «торжественное открытие» или «освящение».

Кванза

Свечи зажигают также во время Кванзы — семидневного афроамериканского фестиваля. Он длится с 26 декабря по 1 января. Его цель — поддержка, развитие и сохранение традиций, пришедших в Северную Америку вместе с чернокожими рабами в XVII-XIX веках.

Кванза — это семейный общинный праздник, участники которого поют, танцуют, читают стихи и рассказы и занимаются другими видами искусств. Семь дней и семь свечей Кванзы символизируют семь принципов: единство, самоопределение, коллективную работу и ответственность, оказание поддержки экономике, целеустремленность, творчество и веру.

Католическое Рождество

В ночь на 25 декабря католики и лютеране отмечают Рождество. Решение о его праздновании было принято на Эфесском — Третьем Вселенском — церковном соборе в 431 году. Рождеству предшествует Адвент — период усиленного покаяния, когда верующие участвуют в богослужениях, стараются быть милосердными. По традиции 25 декабря служатся три литургии: месса ночная, на заре и дневная. Они символизируют три ипостаси: рождение Слова от Бога Отца, рождение Бога-Сына от Девы и рождение Бога в верующей душе. Празднование Рождества длится 8 дней, традиционным блюдом является индейка. Хотя в каждой стране есть свои особенности меню.

День подарков

Этот праздник, который с английского дословно переводится как «день коробок» (в которых и дарят подарки), каждый год 26 декабря отмечают в Великобритании и ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде, а также в Кирибати, Самоа и других. Где-то это выходной день, в который не работают даже банки и устраиваются дружеские турниры — конные состязания, мини-футбол, гонки на яхтах и т.д., а также игры, песни и танцы вместе с друзьями, где-то — время грандиозных распродаж. «День подарков» пытались популяризировать и в России, выбрав дату 20 сентября — не получилось. И дело не в том, что у нас не любят подарки — любят. Просто трат слишком много: впереди Новый год и православное Рождество. К тому же официальных нерабочих дней у нас и без этого хватает.