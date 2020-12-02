В Петербурге открылись продажи самого дорогого китайского кроссовера

В Петербурге открылись продажи самого дорогого китайского кроссовера
Geely Tugella – самый дорогой китайский автомобиль в сегменте городских купе-кроссоверов. Фото: группа компаний «Аларм-Моторс»

В Петербурге открылись продажи премиального китайского кроссовера Geely Tugella. Автомобиль на старте продаж можно купить в максимальной комплектации Flagship.

Geely Tugella является самым дорогим китайским авто в сегменте городских купе-кроссоверов. Его стоимость начинается от 2 млн 499 тыс. 990 рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Аларм-Моторс», в компании уже выбрали всю квоту на машины Tugella в текущем месяце. Ожидается, что новинка в первые месяцы после выхода займет порядка 10% в объеме продаж Geely.

По мнению представителей дилера, покупателями автоновинки станут не только те автолюбители, которые знакомы с китайскими машинами, но и владельцы транспорта, выпускаемого корейскими и японскими брендами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о старте онлайн-продажи в Петербурге электромобиля Audi e-tron. Это первый электромобиль на российском рынке, который можно купить даже с доставкой на дом.

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