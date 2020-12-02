В Петербурге привились от гриппа более 2,7 миллионов человек

На данный момент, как сообщает петербургское управление Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в городе находится на неэпидемическом уровне.

По состоянию на 30 ноября в Северной столице сделали прививки против гриппа 2 740 105 человек, из которых почти 450 тысяч детей. Кроме того, за счет дополнительных источников финансирования вакцинировали более 411 тысяч петербуржцев. Таким образом, на данный момент защищены от сезонного гриппа 50,9% населения Санкт-Петербурга.

Отметим, что оптимальным временем для вакцинации считается период с сентября по ноябрь, однако в текущих условиях прививка всегда остается актуальной и даже может спасти жизнь в случае заражения коронавирусом нового типа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин поручил через неделю начать массовую иммунизацию россиян против коронавирусной инфекции.