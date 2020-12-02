«Макдоналдс» изменил рецепт легендарных бургеров

&#171;Макдоналдс&#187; изменил рецепт легендарных бургеров
Изменения внесли в рецепты гамбургеров и Биг Маков. Фото: pixabay.com

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» внесла изменения в процесс приготовления гамбургеров и «Биг Маков». Представители компании утверждают, что рецепты поменяли после опроса посетителей.

Теперь в «Макдоналдсе» будут продаваться бургеры, приготовленные по новому рецепту. Также было решено изменить размер булочек для гамбургеров: так он будет лучше соответствовать размеру котлеты. Сыр Чеддер будут добавлять только при определенной температуре, а лук попадет в бургер еще на стадии обжарки. Кроме того, котлеты будут обжаривать не такими большими партиями.

Что касается «Биг Маков», то в них решили добавить больше соуса, чтобы он более равномерно распределялся по булочке. Все изменения, как утверждают в пресс-службе «Макдоналдса», произошли после опроса клиентов из разных стран.

В России гамбургеры готовятся по новому рецепту с начала декабря. Стоимость на них не изменилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы во время пандемии утешают себя бургерами и хачапури.

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