Стало известно, почему укачивание вызывает сонливость

Стало известно, почему укачивание вызывает сонливость
Ученые выяснили, почему укачивание вызывает сонливость. Фото: pixabay.com

Ученым из США удалось установить причину, по которой человек засыпает от укачивающих движений.

Исследование на эту тему было проведено в Центре синаптической биологии Университета Томаса Джефферсона в Пенсильвании. Всем известно, что маленькие дети лучше засыпают, когда их укачивают. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого пытались установить, возникает ли такая реакция у всех живых видов. Моделью для испытания стала плодовая мушка дрозофила.

Результаты показали, что при незначительной вибрации у насекомых возникает сонливость. Во время укачивания мухи лучше спят и практически не реагируют на свет, хотя обычно они от него пробуждаются. После сна с укачиванием насекомые дольше оставались бодрыми.

Стало ясно, что покачивание вызывает сонливость из-за действия нейронных механизмов, которые имеют общие свойства для всех животных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые обнаружили сходство между людьми и пчёлами.

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