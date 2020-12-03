В Петергофе легковушки разбились в лобовом ДТП, на месте скорая и спасатели

В Петродворцовом районе Петербурга произошло жесткое ДТП с каршеринговым автомобилем и кроссовером. На месте работают спасатели и сотрудники скорой помощи.

Авария случилась в четверг, 3 декабря, в Петергофе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что передние части машин превратились в груду металла. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

По словам очевидцев, машины столкнулись на Санкт-Петербургском шоссе, недалеко от угла с Ропшинским Шоссе. Пользователи также предположили, что на участке соберется крупная пробка.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии водителей выясняется.

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