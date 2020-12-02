Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице

В Петербурге на перекрестке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта произошел дорожный конфликт. Двое молодых людей не смогли договориться, в ход пошли кулаки.

Инцидент случился в среду, 2 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что молодые люди дерутся прямо посреди дороги и мешают автомобилям. По словам очевидцев, участники драки не поделили дорогу. Агрессивным автомобилистам начали сигналить, однако и это их не смогло остановить.

Подробности случившегося не раскрываются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день сразу два «моста глупости» поймали новых «жертв».