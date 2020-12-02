Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице

Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице
Водители начали драться на проезжей части. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта произошел дорожный конфликт. Двое молодых людей не смогли договориться, в ход пошли кулаки.

Инцидент случился в среду, 2 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что молодые люди дерутся прямо посреди дороги и мешают автомобилям. По словам очевидцев, участники драки не поделили дорогу. Агрессивным автомобилистам начали сигналить, однако и это их не смогло остановить.

Подробности случившегося не раскрываются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за день сразу два «моста глупости» поймали новых «жертв».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
драка новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме ...
Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры ...
В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Четырбока
Городской суд Петербурга отложил заседание по делу жены рэпера Картрайта ...
ВОЗ советует носить защитные маски даже на улице
Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать ...
Биолог Софья Романюк: массовое убийство норок из-за коронавируса — ...
Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице