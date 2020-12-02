В Петербурге за день сразу два «моста глупости» поймали новых «жертв»

Утром в среду, 2 декабря, сразу в двух районах Северной столицы два большегруза стали жертвами «мостов глупости». Водители не рассчитали габариты транспорта, врезавшись в путепроводы.

Один из дорожных инцидентов произошел под железнодорожным мостом на Боровой улице в Центральном районе Петербурга. В результате ДТП кузов не пострадал, а вот прицеп фуры получил серьезные повреждения. О пострадавших в аварии информации нет.

В этот же день «мост глупости» на Южном шоссе во Фрунзенском районе города «поймал» «ГАЗель», которая попыталась «проскочить» под путепроводом. Попытка, однако, провалилась. Машина в этом дорожном происшествии пострадала сильнее — кузов оказался снесен, а прицеп буквально сложился пополам. Фотографиями и видео с места ДТП в обоих случаях поделились участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП в Волосовском районе Ленобласти стало уголовным делом.