Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Ленобласти
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

После ДТП в Волосовском районе Ленобласти, в результате которого погиб пешеход, возбуждено уголовное дело. Виновник ДТП находится в розыске.

Напомним, 30 ноября на 47 км а/д «Гатчина-Ополье» был совершен наезд на 37-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия. Водитель, совершивший наезд, скрылся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло серьезно ДТП, в которое попали несколько машин. Очевидцы сообщают об одном трупе.

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