В Петербурге мошенники продали пенсионерке лекарства на 121 тыс. рублей

В Петербурге мошенники продали пенсионерке лекарства на 121 тыс. рублей
Пенсионерка приобрела дорогостоящие лекарства. Фото: pixabay

Пожилая жительница Северной столицы обратилась в полицию, когда поняла, что лекарства ей не помогают.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявление о мошенничестве пенсионерка направила в полицию 2 декабря. Само происшествие случилось в период с 10 по 17 ноября, когда днем жительнице Калининского района позвонил неизвестный на домашний телефон. Мужчина заявил пенсионерке, что знает о проблемах со здоровьем, и как может помочь.

После чего к разговору присоединился еще мужчина, представившийся как заведующий кафедрой сосудистой хирургии, он предложил ей приобрести лекарства по выгодной цене.

В итоге, через некоторое время к женщине пришел курьер, которому она отдала 121 тыс. рублей, а взамен получила 3 банки с таблетками «ESSENTIAL SORBENTS».

Большую часть таблеток заявительница успела принять. Обратилась после того, как поняла, что лекарства ей не помогают.

На данный момент правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция задержала подозреваемого в крупном мошенничестве с землей в Белоострове.

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