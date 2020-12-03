Неработающие туалеты, гиды-нелегалы и очереди за едой навынос: что ждет туристов в Новый год в Петербурге

Беспрецедентные меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией могут привести к тому, что туристам, приехавшим на новогодние праздники, в Петербурге просто нечем будет заняться. Об этом Gazeta.SPb рассказала руководитель комиссии по выездному туризму Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристической индустрии Мария Ушакова.

Начиная со 2 декабря, когда стало известно, что в городе на период зимних каникул из-за пандемии коронавируса закрываются рестораны, театры, музеи и другие места досуга, телефоны турфирм буквально обрывают клиенты, агенты и операторы, купившие и забронировавшие туры, в том числе в рамках акции с кешбеком. И у всех, по словам руководителя комиссии РСТ Северо-Запад по выездному туризму Марии Ушаковой, один вопрос — «что делать».

Ответить на него однозначно не так просто, как кажется. Например, для авиакомпаний 121-е постановление не является основанием для вынужденного возврата денег, говорит эксперт. Выходит, у людей будет выбор. А выбирать, очевидно, придется из двух зол: остаться дома, но потерять деньги или приехать, но попасть в город, где невозможно будет отправиться на экскурсию, сходить в музей или поужинать в ресторане. И хорошо, если при этом они не заболеют.

«Мы предполагаем, что люди, которые все же примут решение приехать в Петербург, будут предоставлены сами себе и отправятся ходить по улицам в незащищенном режиме. Владельцы машин — «гиды» будут без какого-либо контроля и QR-кодов заниматься частным извозом, водить частные экскурсии. Мы увидим, как при закрытых кафе и отсутствии общественных туалетов весь центр будет угажен, люди будут толпиться перед помещениями, работающими навынос. Люди, которые примут решение приехать в фактически закрытый город без музеев и ресторанов, будут обслуживаться нелегалами. С точки зрения безопасности неизвестно, как это скажется на распространении вируса», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb Мария Ушакова.

Надо ли говорить, что под удар попал и сам бизнес, который весь последний месяц получал необходимые для работы разрешения и QR-коды, в итоге оказавшиеся ненужными.

«Турфирмы вкладывались в рекламу акции кешбека, в поиск и подготовку программ, работу офисов и IT-специалистов. Сейчас это все превратилось в жуткие убытки», — пояснила Мария.

Ленобласть сейчас тоже готовит антикоронавирусные ограничения. По словам губернатора Александра Дрозденко, новые меры затронут больше петербуржцев, нежели местных жителей. Несмотря на это в Северо-Западном отделении РСТ позицию соседнего региона считают здравой.

«В Петербурге туроператоры возможность начать работать получили 1 августа. До этого весь поток клиентов, который был в нашем городе на белые ночи, обслуживался нелегалами, а бюджет не получал ни копейки. При этом было огромное количество туров для петербуржцев в соседние регионы. Автобусы отправлялись, например, из Девяткино или других населенных пунктов на территории Ленобласти, но рядом с Петербургом. Дрозденко, с нашей точки зрения, абсолютно логично разделил регион на зоны — где-то было больше ограничений, где-то — меньше», — рассказала Мария Ушакова.

Правительство Петербурга своих намерений в отношении туристов в этом году, похоже, не скрывает. По словам вице-губернатора Евгения Елина, все делается для того, чтобы сделать наш город непривлекательным для гостей.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города, мы говорим гостям: «Давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей, и о здоровье жителей, не надо в этом году к нам приезжать», — сказал он.

«Бизнес, конечно, в шоке, — говорит Мария Ушакова. — Все подготовились для того, чтобы гарантировать безопасное оказание услуг, которые возможно предоставить лишь организованным путем».