В России на дорогах погибли более 430 детей с начала 2020 года

В России на дорогах погибли более 430 детей с начала 2020 года
Смертность детей в авариях остается острой проблемой для России. Фото: pixabay

За неполный 2020 год в России из-за аварий на дорогах скончались более 430 детей. Пострадали в ДТП 15 тыс. несовершеннолетних.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Владимира Кузина, состояние аварийности с участием детей остается для России острой проблемой.

«По итогам 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, погибли 435 детей, 15 601 ребенок ранен», – заявил Владимир Кузин.

Кроме этого, замглавы ГИБДД отметил, что в целом травматизм детей на дорогах в текущем году снизился. Добиться этого удалось благодаря принятым мерам.

Таким образом, количество ДТП с участием несовершеннолетних в 2020 году снизилось на 16,2% по сравнению с предыдущим годом. Число погибших составляет – 9,9%, а раненых – 16,1%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали мужчину за изнасилование двух несовершеннолетних.

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