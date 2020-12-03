В метро Петербурга рассказали о дезинфекции использованных жетонов

Требуется две недели, чтобы жетоны, использованные один раз, вновь поступили в оборот. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Требуется две недели, чтобы жетоны, использованные один раз, вновь поступили в оборот. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В условиях пандемии COVID-19 жетоны, использующиеся в подземке Северной столицы, подвергают обязательной дезинфекции. Процесс делится на несколько этапов, как рассказывают в пресс-службе метрополитена.

Обрабатывают жетоны в ночное время, после того, как вестибюли закрываются на вход и выход. Их выгружают из турникетов в мешки, которые заливаются антисептиком на основе изопропилового спирта. После этого жетоны попадают в счетную машину, где повторно подвергаются дезинфицирующему воздействию. В этот же момент сотрудники метро проверяют возможное наличие подделок.

На заключительном этапе жетоны вновь помещают в специальные мешки и опломбируют, а на бирках пломб ставят дату дезинфекции. Затем на две недели мешки отвозятся на склад, где жетоны проходят «карантин». Только по окончании вышеперечисленных процедур они снова поступают в оборот.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как в метро осуществляется дезинфекция вестибюлей и подвижных составов.