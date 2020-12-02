В метро Петербурга проводится масштабная работа по борьбе с распространением COVID-19

В метро Петербурга проводится масштабная работа по борьбе с распространением COVID-19
Раз в сутки все вагоны протирают с использованием дезинфицирующих растворов. Фото: пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

Метрополитен Северной столицы продолжает масштабную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, в метро полностью выполняют все предписания Роспотребнадзора по дезинфекции поверхностей. Так, в обязательном порядке подвижной состав подвергают уборке и обработке: сухая уборка проводится два раза в сутки, влажная с использованием дезинфицирующих средств — один раз.

Кроме того, дважды в день дезинфицирующими растворами протирают поручни, диваны и двери вагонов. Также подвижные составы подвергают воздействию «холодного тумана», которые проникает в самые недоступные места вагонов, обеззараживая их. Это позволяет существенно ускорить процедуру дезинфекции.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 декабря в Петербурге на 10% сократили количество составов, курсирующих в метро.

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