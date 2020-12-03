В Петербурге замедлился прирост госпитализаций пациентов с COVID-19

Сейчас средний прирост по госпитализациям в Петербурге за неделю колеблется в пределах 2%. Фото: сайт Городской больницы №20

Сейчас средний прирост по госпитализациям в Петербурге за неделю колеблется в пределах 2%. Фото: сайт Городской больницы №20

На данный момент в Северной столице свободно 5-6% от коечного фонда для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, при том что общее число коек в ковид-стационарах составляет 11 тысяч.

Об этом в четверг, 3 декабря, заявил в ходе брифинга вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Он назвал эпидемиологическую ситуацию в городе напряженной, однако не критической. До конца года планируется расширить коечный фонд еще на 2,5 тысячи мест. При этом у Петербурга останется резерв в виде федеральных медучреждений, которые в случае необходимости также перепрофилируют.

Елин прокомментировал и статистику госпитализаций. Вот уже несколько недель прирост не больше 2%, что, по словам вице-губернатора, «очевидное замедление». Политик подчеркнул, что сейчас крайне важно не нарушить «хрупкое равновесие».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начнут принимать вызовы врачей на дом по единому номеру «122».