Семак прокомментировал слухи о своей отставке

Главный тренер отметил, что продолжает выполнять свою работу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о своей вероятной отставке. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что решать этот вопрос должно руководство петербургского клуба. Семаку остается работать и делать все, что от него зависит. Специалист добавил, что 2020 год выдался непростым.

Напоминаем, что разговоры об уходе Семака начались после разгромного поражения в Лиге чемпионов от «Брюгге». Матч завершился со счетом 0:3. Специалист занял свой пост в 2018 году и смог выиграть с футболистами два чемпионата России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матчи чемпионата Европы по футболу на «Газпром Арене» пройдут с периметрами безопасности. На подъездах к стадиону установят 7 контрольных пункта. При этом сегодняшний пропускной пункт возле Гребного канала переместят на пересечение Вязовой улицы и Морского проспекта.