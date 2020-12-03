Матчи чемпионата Европы по футболу на «Газпром Арене» пройдут с периметрами безопасности

В Смольном заявили, что город обладает силами и возможностями для обеспечения полной безопасности как игроков, так и болельщиков в рамках проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

«Проведение таких событий должно быть на высочайшем уровне», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов. В связи с пандемией COVID-19 проход на территорию Крестовского острова, прилегающую к «Газпром Арене» будет возможен только по пропускам. Внутрь периметра безопасности также будут пускать только болельщиков и граждан, которые живут и работают на огороженной территории.

На подъездах к стадиону установят 7 контрольных пункта. При этом сегодняшний пропускной пункт возле Гребного канала переместят на перечение Вязовой улицы и Морского проспекта. В полном объеме режим работы утвердят после решения УЕФА о допуске на матчи зрителей. Вердикт должны озвучить не раньше марта 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на матч «Зенита» и «Боруссии» пустят зрителей.