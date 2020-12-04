Световое шоу и детский фестиваль в онлайн-формате, итальянские фильмы и фотографии храмов: культурные события в Петербурге на выходных

Фестивали «Детский Петербург», «Рождественский парад», RIFF, световое шоу на Дворцовой и фотовыставка в честь Александра Невского: Gazeta.SPb рассказывает, куда сходить и что посмотреть в Петербурге в выходные.

4 декабря в Историческом парке «Россия – моя история» открывается фотовыставка «Во имя святого князя», посвященная Александру Невскому. Это мероприятие — первое в программе празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя. В экспозиции представлены 100 фотографий из одноименного альбома-энциклопедии, составленного наместником Александро-Невской Лавры епископом Кронштадтским Назарием. Трехтомное иллюстрированное издание посвящено храмам, часовням, приделам и другим молитвенным местам во имя святого благоверного князя Александра Невского, расположенным как в России, так и за рубежом. Выставка разместилась в зале временных экспозиций, она продлится до 24 декабря.

Напомним, с 4 декабря детям до 16 лет запрещается посещать мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств. Поэтому международный фестиваль «Детский Петербург», который начнется 5 декабря, пройдет в онлайн-формате. В программе представлены спектакли ведущих детских площадок города: ТЮЗа имени Брянцева, театров «Зазеркалье», «Кукольный формат», марионеток им. Е.С. Деммени. Также организаторы подготовили мастер-классы по скорочтению, каллиграфии, изготовлению кукол, интерактивные экскурсии, онлайн-выставки и круглые столы для профессионалов детского образования.

5 декабря спектаклем «Билокси блюз» (по одноименной автобиографической пьесе Нила Саймона в исполнении Театра-студии «Закулисье») откроется международный фестиваль негосударственных театров «Рождественский парад». Всего в программе, которая рассчитана до 16 декабря, 21 постановка независимых театров Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода. Среди них кукольные и драматические спектакли, пластические, синтетические и экспериментальные проекты.

В субботу и воскресенье в театре Музыкальной комедии состоятся две премьеры к 110-летию театра «Палас». 5 декабря — музыкальный водевиль «Тук-тук» по мотивам одноименной оперетты Вильгельма Шпачека — известного в начале XX века петербургского чеха — дирижера и композитора. 6 декабря — концерт в стиле кабаре «Когда вся жизнь была иной», в программе которого — песни композитора Андрея Тихомирова на стихи Николая Агнивцева, поэта и драматурга Серебряного века.

3 декабря начался фестиваль итальянского кино RIFF. Посетители киноцентра «Родина» могут посмотреть такие фильмы как «Хаммамет» (Hammamet) Джанни Амелио — о последнем годе жизни Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских политиков XX века, «Лучшие годы» Габриэле Муччино, «Полет за мечтой» с Джузеппе Баттистоном и Стефано Фрези, картину-участницу Венецианского кинофестиваля-2020 «Хищники» Пьетро Кастеллитто и другие картины.

5 и 6 декабря на Дворцовой площади должно было состояться световое шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбах Эрмитажа». Из-за сложной эпидобстановки мероприятие решили перенести в онлайн.