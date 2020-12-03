Петербург и Ленобласти обсудят общие планы на будущее

Беглов отметил, что два региона связаны между собой. Фото: gov.spb.ru

Беглов отметил, что два региона связаны между собой. Фото: gov.spb.ru

Регионы согласуют Генеральные планы по важнейшим направлениям.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сотрудничестве с Ленинградской области сегодня, 3 декабря, на XVIII съезде строителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Он отметил, что власти планируют в ближайшее время согласовать Генеральные планы по важнейшим направлениям. Беглов и Дрозденко обсудят реализацию крупных проектов, которые решат общие задачи.

«Это касается жилищного строительства, транспортного сообщения, экологии и других направлений. Жилые пригороды Петербурга переходят в Ленинградскую область. Дорожная сеть города продолжается магистралями соседнего региона»,

— подчеркнул губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов заявил о возможном ужесточении ограничений по коронавирусу в Петербурге. Глава Петербурга подчеркнул, что пандемия COVID-19 — общая ответственность, поэтому от горожан также требуется сознательность и ответственность в борьбе с распространением этого заболевания.