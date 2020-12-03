Баскетбольный «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге

Встреча завершилась со счетом 65:73.

Баскетболисты петербургского «Зенита» встретились на паркете с турецким «Фенербахче» сегодня, 3 декабря, в Северной столице. Матч состоялся в рамках тура регулярного чемпионата Евролиги, об этом сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 65:73 (14:23, 18:22, 21:8, 12:20). Среди петербуржцев отличился Кевин Пангос, он принес команде 16 очков. В «Фенербахче» лучше всех себя проявил Ян Веселы.

Напоминаем, что в следующий раз «Зенит» сыграет с «Реалом» 10 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал слухи о своей отставке. Он отметил, что решать этот вопрос должно руководство петербургского клуба. Семаку остается работать и делать все, что от него зависит.