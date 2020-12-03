Фанаты BTS выдохнули: звездам K-Pop отсрочили призыв в армию

Теперь известные артисты смогут исполнить свой долг перед родиной в 30 лет, а не 28.

Власти Южной Кореи приняли закон, согласно которому все известные K-Pop артисты могут идти в армию в 30 лет, а не 28, как раньше. Об этом The Guardian.

Такая новость в первую очередь обрадовалась поклонников BTS: сразу двое музыкантов, Джину и Сюге, должны были уходить в армию в этом году, но теперь группа сможет выступать в текущем составе еще некоторое время.

Напоминаем, что недавно коллектив выпустил новый альбом и клип, которые набрали рекордное количество просмотров и прослушиваний. Их живое выступление в Лондоне смогло собрать рекордное количество слушателей – 114 тысяч человек наслаждались любимыми хитами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что клип Dynamite корейской группы BTS стал самым просматриваемым в истории YouTube.