Ночью на Шуваловском полыхала «Газель»

Минувшей ночью один из проспектов в Приморском районе Петербурга осветил автомобильный пожар. Об этом сообщили очевидцы.

Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло в ночь на пятницу, 4 декабря, у дома №59/2 по Шуваловскому проспекту. Ближе к часу ночи там загорелась припаркованная «Газель». На момент съемки видео экстренные службы еще не приезжали на место происшествия.

О причинах возгорания ничего не известно. Каких-либо сведений о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пулковском после ДТП легковушка ушла под землю. Там столкнулись две машины, в результате чего одна из них уткнулась «носом» в яму и начала уходить под землю. Непонятно, что стало причиной происшествия и насколько серьезные его последствия.